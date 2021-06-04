Эмоциональное дистанцирование: знаки зодиака, которые предпочитают не выпускать свои чувства наружу

Раскрыть свои чувства – непростая задача для каждого из нас. И кто может нас в этом винить? Всю жизнь нас учат сдерживаться, быть спокойными и организованными. Наши эмоции не должны ни слышать, ни видеть другие. Только когда мы находимся вдали от посторонних глаз, под крышей собственного дома, мы можем плакать и жаловаться. Некоторым очень важно не подвергаться критике со стороны других, когда у них случаются эмоциональные всплески, поэтому люди закрываются от своих чувств и демонстрируют холодное и безразличное поведение.

Прочтите ниже, какие знаки зодиака следуют тактике эмоционального дистанцирования.

Скорпион

Аура Скорпиона очень загадочна. Он особенно настороженно относится к своим чувствам, и поэтому на первый взгляд он может показаться очень устрашающим. Но каким бы далеким и холодным он ни казался, никогда не путайте его загадочный имидж с апатией. Мир Скорпиона бесконечно глубок и красочен, вне всяких сомнений. Даже когда он очень хочет, чтобы все считали его бессердечным существом, это происходит потому, что он постоянно беспокоится о том, что его сердце может выдать то, что он чувствует. Для Скорпиона большая ответственность иметь такой сильный эмоциональный мир, но он считает, что если он сразу доверится незнакомым людям, то рискует получить душевную травму.

Стрелец

Стрелец известен своей почти сверхъестественной способностью всегда быть оптимистом. Когда он не может видеть светлую сторону, он, как известно, делает вид, что ему это совсем не интересно. Было бы замечательно, если бы это было так! Хотя Стрелец любит свободу и предпочитает держаться подальше от всего, что может вызвать у него эмоции, он никогда не перестает мечтать. Даже если он может скрывать свои чувства под улыбками и обманом, он всегда прибегает к помощи людей, которые заставляют его чувствовать себя в безопасности.

Козерог

У Козерога всегда есть миссия. Его жизнь движется от одной цели к другой, а увлечение эмоциями – вещь очень редкая. У него есть амбиции, мечты и видение своего будущего. Все это требует серьезной самоотдачи, а Козерог – игрок. Однако хотя у него есть способность выйти из эмоционального состояния, чтобы сохранить свой социальный имидж, на самом деле он имеет конечную цель – любовь. Признает он это или нет, все его амбиции ведут к любви и взаимности.

Водолей

Водолей любит лавировать в большой толпе, знать всех и очаровывать людей силой своего духа. Однако его интерес ко всему этому исчезает, когда дискуссия становится очень агрессивной. Он часто предпочитает держаться подальше от общественной жизни, что позволяет ему тайно развивать свой эмоциональный мир. Это приводит его к уходу от реальности, когда его переполняют эмоции. Хотя он может показаться холодным и далеким, знайте, что сердце Водолея отличается глубокой чувствительностью. Он просто предпочитает управлять своими эмоциями самостоятельно.

Все наши эмоции родом из детства. Все, что было для нас непонятным и неприемлемым, находит отголоски уже во взрослых, сформировавшихся личностях. Основная причина подавления эмоций – это попытка избежать неприятных чувств.