Массаж гуаша поможет сохранить красоту: что это, почему он снова на пике популярности, краткая инструкция

Массаж гуаша в последнее время – это модный тренд. Данная процедура выполняется при помощи специальных скребков, сделанных из розового кварца, нефрита или других натуральных материалов. Это расслабляющая процедура, обладающая множеством полезных для кожи и здоровья в целом свойств. Вот несколько фактов относительно проведения этой процедуры.

Появление техники массажа гуаша

Можно найти информацию, что гуаша – это старинная китайская технология массажа, применяемая еще принцессами из древних китайских династий. Однако американский косметолог с китайскими корнями Пинг Чжанг говорит, что это маркетинговый ход. Изначально данную технологию применяли при потере сознания, обусловленного солнечным ударом, а также при различных сезонных заболеваниях, таких как простуда. Эта традиция появилась в 14 веке в период правления китайской династии Юань.

С помощью массажа возвращали к жизни крестьян, которые падали в обморок после длительной работы под палящим солнцем. Для выполнения массажа изначально использовали совершенно любой инструмент, например, рог или кость животного. Затем начали применять ложки и монеты.

Чуть позже массаж гуаша начали использовать в качестве омолаживающего средства. Любопытно, что такой эффект заметили случайно специалисты, занимающиеся мануальной терапией. Для проведения массажа гуаша начали изготавливать специальные нефритовые скребки. Движения сверху вниз по коже помогают эффективно разогнать лимфу, застой которой провоцирует образование отечности и воспаление. Эта процедура помогает естественным образом очистить организм от вредных и токсических веществ.

Какие используются скребки

Гуаша является модным массажером, который есть сейчас практически в каждой женской косметичке. Его уже успели оценить косметологи, а также некоторые знаменитости.

Этот хорошо известный скребок по своей форме напоминает лапку животного. Его изготавливают из различных материалов, но в основном натуральных. К таким материалам нужно отнести агат, нефрит, кость, дерево или рог.

Гуаша является не только массажером, но и старинной массажной техникой, которая приносит большую пользу для здоровья.

Преимущества

Массаж гуаша хорош тем, что помогает устранить утреннюю отечность, усилить кровообращение и отток лимфы. В результате этого значительно усиливается обмен веществ, происходящий в клетках кожи, улучшается цвет лица.

Массаж помогает снять напряжение, улучшить контур лица, более четко обозначить скулы, очертить овал и убрать двойной подбородок. Кроме того, он тонизирует кожные покровы.

Массаж гуаша делают не только для лица, но и для тела. Бывает так, что после этого остаются явные следы, напоминающие царапины. Это легкие подкожные травмы мелких сосудов. Такой массаж должен проводить только специалист, так как самостоятельно рассчитать оптимальную силу нажатия очень сложно и можно случайно навредить себе.

Движения должны быть сверху вниз, начиная от центра и двигаясь к периферии. Хорошо проводить массаж не только лица, но и всего тела, чтобы результат был более выраженным.

Противопоказания и особенности выполнения

Массаж гуаша имеет не только преимущества для здоровья, но и определенные противопоказания. Не рекомендуется проводить его при наличии таких кожных проблем:

купероз;акне;розацеа;точечные высыпания;герпес в период обострения.

Это сможет привести к еще большим нарушениям.

Не рекомендуется выполнять массаж и в период острых респираторных болезней, так как состояние может значительно ухудшиться. Кроме того, нельзя выполнять массаж шеи непосредственно в области щитовидной железы.

Массаж гуаша нужно проводить после нанесения на кожу косметических средств. Нельзя выполнять его на сухой коже. Желательно выбирать средства на масляной основе, так как в таком случае скребок будет легко скользить. Если используется масло, то оно обязательно должно быть косметическим, а не растительным или эфирным. Массаж стоит проводить после тщательного очищения кожных покровов.

Как правильно проводить массаж

Нужно взять массажер, направляя при этом имеющиеся фигурные пальчики ровно вверх и несколько прижимая вогнутую часть к коже. На правой стороне лица нужно совершать движения от переносицы до висков. После 10 повторений провести такую процедуру с другой стороны лица.

Расположить массажер горизонтально, немного прижать вогнутую часть ко лбу и массажировать по направлению к линии роста волос. Повторить процедуру 10-20 раз.

Вогнутой частью массажера помассировать шею в направлении к подбородку. Нужно совершать движения только по бокам шеи. Вогнутой стороной также можно пройтись по носогубным складкам, при этом совершая движения от ноздрей до ушей.

Заостренной частью помассировать линию подбородка, постепенно двигаясь от нижней его части вверх.