Марка Mercedes-Benz отзывает в РФ 61 автомобиль Mercedes-Benz GLB
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве на российском рынке 61 кроссовера Mercedes-Benz GLB.
Данные транспортные средства были реализованы в период с 2019 по 2021 год. Причина данного решения заключается в ошибке при изготовлении облицовке передних колесных арок. Обнаружены проблемы, связанные с осуществленным креплением данного элемента, что в дальнейшем может привести к снижению прочности конструкции. Заданные предписания не были исполнены должным образом.
Вместе с тем все работы по устранению данного дефекта будут осуществлены за счет компании, которая уже приступила к рассылке писем владельцам кроссоверов Mercedes-Benz GLB, подлежащих доработке. Узнать о принадлежности к модели, требующей посещения сервисного центра можно на сайте Росстандарта.
Смотреть комментарии → Комментариев нет