Марка Mercedes-Benz отзывает в РФ 61 автомобиль Mercedes-Benz GLB

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве на российском рынке 61 кроссовера Mercedes-Benz GLB.

Данные транспортные средства были реализованы в период с 2019 по 2021 год. Причина данного решения заключается в ошибке при изготовлении облицовке передних колесных арок. Обнаружены проблемы, связанные с осуществленным креплением данного элемента, что в дальнейшем может привести к снижению прочности конструкции. Заданные предписания не были исполнены должным образом.

Вместе с тем все работы по устранению данного дефекта будут осуществлены за счет компании, которая уже приступила к рассылке писем владельцам кроссоверов Mercedes-Benz GLB, подлежащих доработке. Узнать о принадлежности к модели, требующей посещения сервисного центра можно на сайте Росстандарта.