 

Принца Гарри и Меган Маркл ждут на платиновом юбилее Елизаветы II

04.06.2021, 9:50, Разное
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Принца Гарри и его супругу Меган Маркл ждут на праздновании платинового юбилея Елизаветы II. Герцоги Сассекские включены в список почетных гостей.
В следующем году в Лондоне отметят 70-летие с момента того, как на престол взошла Елизаветы II. Ожидается, что Меган Маркл и принц Гарри ради этого события приедут в Великобританию. По данному случаю у жителей Соединенного королевства будет четыре дня выходных. В самом же Букингемском дворце состоится бал.

Источники заявили, что мероприятие является семейным, поэтому Меган Маркл и принц Гарри приглашены на него. Отметим, что герцог Сассекский месяц назад прилетал в Лондон, чтобы проститься со своим дедом. Меган Маркл осталась в США, чтобы не подвергать себя лишнему стрессу на последних сроках беременности, пишет портал «Политэксперт».

На днях герцогиня подарит своему супругу дочь. Известно, что актриса выбрала домашние роды. Пара уже воспитывает двухлетнего сына Арчи.



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