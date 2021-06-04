Певица Слава брезгливо отозвалась о сексуальном потенциале Егора Крида и Тимати

Популярная российская певица Слава довольно брезгливо высказалась о сексуальном потенциале коллег по цеху Егора Крида и Тимати. Она совершенно не одобряет сильную симпатию своей взрослой дочери Александры к данным артистам. Певица и вовсе считает, что Егор Крид слабоват в интимном плане.

Дочь Славы хотела принять участие в романтическом реалити-шоу «Холостяк», где рэпер Тимати выбирал себе избранницу. Сам исполнитель не привлекает ее, но через него девушка хотела быть ближе к Егору Криду. Сама же Слава предположила, что участвовать в проекте вряд ли бы смогла, поскольку бы просто не выдержала.

Певица считает, что оба рэпера не достойны быть женихами ее дочери. Артистку смущает потенциал знаменитостей в постели. Слава заявила, что уверена в своих словах, поскольку чувствует мужчин на интуитивном уровне.

В целом артистке нравился экс-бойфренд ее наследницы. Молодой человек дарил цветы и красиво ухаживал, пишет iReactor.

Что касается проекта «Холостяк», то Тимати уже выбрал себе избранницу. Он подарил дорогостоящее кольцо модели из Испании Екатерине Сафаровой. Она уже успела переехать в Москву, познакомиться с матерью артиста Симоной и его дочерью Алисой.