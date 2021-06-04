Диетологи назвали опасность соленых и маринованных огурцов

Врачи-диетологи рассказали, чем могут быть опасны маринованные и соленые огурцы. Сообщается, что их разрешается есть далеко не всем.

В соленом огурце может содержаться около 66% суточной нормы калия, которая необходима взрослому человеку. Мало кто может ограничиться только одним овощем, поскольку они очень вкусные. Однако в результате люди получают излишнее количество соли, а это пагубно сказывается на состоянии здоровья в целом.

Чрезмерное потребление солений в долгосрочной перспективе приводит к проблемам с почками и повышению кровяного давления. К тому же человек может начать страдать метеоризмом.

Сама по себе соленая пища стимулирует аппетит. В маринованных огурцах содержится мало калорий, но человек может начать переедать, поскольку станет бороться с ложным ощущением голода.

Важно помнить, что маринованные огурцы не заменят свежие овощи. Последние являются более полезными для организма.

Источник: lenta.ru