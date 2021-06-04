 

В Роспотребнадзоре перечислили опасных насекомых юга

04.06.2021, 9:48, Новости дня
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Отправляясь в отпуск на юг, необходимо позаботиться о защите от различных насекомых, некоторых из них следует всерьез опасаться, сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Рославцева посоветовала всем, кто отправится летом отдыхать на черноморское побережье, приготовиться к встрече с комарами и москитами: например, в последнее время на юге появились даже экзотические тигровые комары, которые переносят опасные заболевания, этих насекомых легко отличить по черно-белым полоскам на лапках и на теле, передает радио Sputnik.

«Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас «комар-тигр» расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции», – рассказала она.

Кроме того, комары разных видов могут переносить глистов. В частности, распространяется дирофиляриоз, когда от животных через укус комара в организм человека могут попасть личинки дирофилярий, круглых нитевидных гельминтов. Это нужно учитывать, путешествуя по Крыму.

«Для Крыма характерны разные виды комаров, причем есть и малярийные комары. Все семейства комаров там переносят глистов, это так называемый дирофиляриоз. Особенно это связано с центральным Крымом, но там, где есть выпас скота, где есть сторожевые собаки, это тоже надо иметь в виду», – предупредила специалист Роспотребнадзора.

Кроме того, в Крыму очень много москитов, нигде больше на побережье нет такого количества этих насекомых.

От них и от комаров всех видов можно защищаться одними и теми же средствами: «Защищаться мы рекомендуем, прежде всего, электрофумигаторами для помещений. Кроме того, отдыхающие должны требовать, чтобы были вставлены сетки в окна и даже двери, чтобы не залетали ни комары, ни москиты. Против всех комаров, для их уничтожения и отпугивания, можно использовать инсектицидные и репеллентные средства от летающих насекомых в аэрозольных баллонах».

Она добавила, что репелленты нужны и для защиты от энцефалитных клещей, которых можно встретить во время прогулки по лесу или по горам.

«Если отдыхающие в том же Крыму будут подниматься в горы или посещать леса, они могут встретиться с клещами, которых называют энцефалитные. Поэтому нужно соответственно одеваться, обрабатывать брюки и нижние части тела из аэрозольных репеллентных средств», – заключила Рославцева.

Ранее сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский развеял миф о том, что комаров привлекает определенная группа крови.



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