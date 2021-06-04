 

Песков призвал не завышать ожидания от саммита РФ – США

04.06.2021, 9:48, Новости дня
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Не стоит испытывать завышенных ожиданий от встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Джо Байденом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем, он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.

По мнению Пескова, эта встреча является «очень и очень важной». Однако, как считает представитель Кремля, «впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно», передает ТАСС.

«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», – заметил он.

При этом представитель Кремля уточнил, что начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, – это очень положительный шаг, передает РИА «Новости».

Также Песков добавил, что Путин является сторонником вывода отношений РФ и США из нынешнего сложного состояния, однако это возможно при уважении интересов друг друга, без этого ничего не удастся. 

«И какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога», – подытожил он.

Кроме того, Песков добавил, что Путин и Байден на встрече поднимут те темы, которые считают первоочередными для своей страны. По его словам, потенциал разногласий РФ и США велик, есть конфликтные моменты в отношениях. 

Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить с Путиным на саммите в Женеве тему кибербезопасности в связи с последней хакерской атакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS. 

Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. 

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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