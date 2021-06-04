Новый владелец “Украинской правды” Фиала отрицает, что спонсировал “Голос”, но признает финансирование партии от его ближайшего окружения

“Я официально не имею права и не финансировал ни [экс-главу партии Святослава] Вакарчука, ни “Голос”. Но я им симпатизировал… Есть некоторые сотрудники Dragon, которые финансировали партию “Голос”. Моя жена тоже поддерживала финансово”, – сказал Фиала.

Инвестор подчеркнул, что хочет держать “достаточно большую дистанцию” от политики, чтобы не возникало подозрений, что он из-за политики лоббирует какие-то свои интересы. “Посмотрите на наш бизнес: на нашем сайте указаны все наши инвестиции. Там не найдется чего-то, где нам надо было что-то от государства”, – добавил он.

Ряд СМИ писал о спонсировании “Голоса” Фиалой со ссылкой на интервью представителя партии, шоумена и волонтера Сергея Притулы Янине Соколовой на “5 канале” от 2019 года. В нем на прямой вопрос ведущей, финансирует ли Фиала “Голос”, Притула, по формулировке “РБК-Украина”, “утвердительно кивает”.

https://www.facebook.com/5kanal/videos/927731940955233/

“В интервью Притула на самом деле не говорил о том, что Томаш Фиала является спонсором партии “Голос”. Это же сам Притула подтвердил нам в комментарии”, – сообщило hromadske 3 июня.

Контекст:

26 мая стало известно, что бывшая владелица “Украинской правды” Алена Притула и Фиала подписали договор, согласно которому в собственность группы компаний Dragon Capital переходит 100% корпоративных прав на издание и все его активы, сумма сделки не раскрывается. Главным редактором издания остается Севгиль Мусаева.

Стороны договорились, что редакционная политика не изменится, Мусаева и Фиала подписали редакционное соглашение.

27 мая Притула написала письмо, в котором объяснила, почему решила продать “Украинскую правду” Фиале.

Фиала – гражданин Чехии. Dragon Capital инвестирует в издательский дом “Медиа-ДК”, в который входят журнал и сайт НВ, а также “Радио НВ”. В интервью LIGA.net в 2019 году Фиала рассказывал, что инвестировал в этот проект уже $10 млн. Он тогда планировал выйти на безубыточность в течение трех-четырех лет.

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