Нардеп от “Слуги народа” “выгуляла” в Верховную Раду сумку за 62 тыс. гривен

Стоимость сумки, которую “выгуляла” Репина, составляет $2,285 тыс. (62 152 тыс. грн).

https://www.facebook.com/100001313440343/videos/3933264700060606/

Контекст:

Элла Репина родилась 17 ноября 1973 года в Донецке. Она народный депутат Украины IX созыва. Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам функционирования небанковских финансовых учреждений и страховой деятельности. Член постоянной делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ.

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