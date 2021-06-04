 

Нардеп от “Слуги народа” “выгуляла” в Верховную Раду сумку за 62 тыс. гривен

04.06.2021, 9:16, Новости дня
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Стоимость сумки, которую “выгуляла” Репина, составляет $2,285 тыс. (62 152 тыс. грн).

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Контекст:

Элла Репина родилась 17 ноября 1973 года в Донецке. Она народный депутат Украины IX созыва. Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам функционирования небанковских финансовых учреждений и страховой деятельности. Член постоянной делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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