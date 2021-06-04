Корниенко заявил, что к торговле с Беларусью Украине следует подходить избирательно

“Тем, кто предлагает забыть о торговых отношениях, я задам один вопрос: а как мы будем импортозамещать битум, который у нас в таких объемах не производится? Нам нужно либо его закупать в Европе втрое дороже, и тогда “Большое строительство” нам точно будут все вспоминать, стоимость этих дорог; либо понимать, как мы будем налаживать этот процесс, но на это уйдет несколько лет”, – сказал он.

По словам политика, таких примеров “очень много”.

“Есть такие группы товаров, например мука. Тут, я считаю, нужно сейчас пошлину ставить ввозную, потому что у нас в стране точно проблем с мукой нет. Но есть, я знаю, много людей, которые считают белорусские товары очень качественными и покупают – это в определенной степени миф. Там якобы используются советские ГОСТы, все думают, что советские ГОСТы – мерило качества”, – отметил Корниенко.

Он считает, что к вопросу торговых отношений с Беларусью “нужно подходить избирательно”.

“Министерство иностранных дел и Минэкономики должны нам сформулировать определенную дорожную карту: где мы можем экономически начать с Беларусью по-другому работать, где можем сохранить экономические связи”, – объяснил глава провластной партии.

Корниенко отметил, что Беларуси также не выгодно прекращать торговлю, что доказала история с продажей топлива.

“[Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко] пытался что-то с бензином прикрутить, но потом сразу понял, что они тогда теряют большой рынок сбыта”, – подчеркнул нардеп.

Контекст:

3 июня Верховная Рада осудила действия властей Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета компании Ryanair и задержанием основателя крупнейшего оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Народные депутаты призвали Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести расследование этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

2 июня заместитель министра экономики Украины Тарас Качка рассказал, что в Беларусь Украина экспортирует больше, чем импортирует из этой страны ($1,4 млрд против $1,1 млрд). “У нас есть два импортных товара из Беларуси, которые являются сырьевыми и важными для нашей промышленности – это топливо и удобрения, которых мы чуть более чем на 1 млрд импортируем”, – сказал он.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Впоследствии гостелевидение Беларуси показало сюжет, в котором видны травмы на руках Протасевича.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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