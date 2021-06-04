 

Орбан готов встретиться с Зеленским, дело за Украиной – представитель правительства Венгрии

04.06.2021, 9:46, Новости дня
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По его словам, решение о встрече Орбана с Зеленским должна принять украинская сторона.

“Украина – это очень важный сосед Венгрии, – сказал Гуйяш. – Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским”.

Гуйяш отметил, что Венгрия готова поддерживать интеграцию Украины в НАТО и Европейский союз, но в то же время Будапешт ожидает от Киева “обеспечения ключевых прав венгерского общества, особенно права на образование на родном языке”.

Контекст:

В конце прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев получил сигнал из Будапешта, что венгерские власти готовы к возобновлению конструктивного диалога с Украиной. Он отмечал, что Зеленский готов к встрече с Орбаном.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона “Об образовании”. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

В январе 2020 года Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с Зеленским. 29 мая Кулеба передал через Сийярто официальное приглашение Орбану от Зеленского посетить Украину.

Осенью 2020 года отношения между странами обострились после того, как Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС “Партия венгров Украины”. В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. 

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

Служба безопасности Украины (СБУ) 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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