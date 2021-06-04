Из-за летучих мышей. Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу

Сообщается, что 31 мая 2021 года совет отозвал экологическое разрешение, выданное датским агентством по охране окружающей среды 12 июля 2019 года.

Решение вызвано тем, что агентство по охране окружающей среды в недостаточной степени изучило вопросы о защите природы при прокладке газопровода. В частности, по мнению совета, агентство в недостаточной степени разъяснило, как охраняются отдельные виды, например, лещинные сони, березовые мыши и летучие мыши, а также места их размножения и отдыха во время работ.

По словам заместителя директора и руководителя отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в компании были огорчены принятым регулятором решением. Она отметила, что в экологическом разрешении на строительство, выданном в 2019 году, было сказано, что необходимо провести дальнейшую работу по ряду мер по обеспечению хороших условий жизни для перечисленных видов, обитающие в некоторых местах, где проходит трубопровод.

“С тех пор мы продолжаем работать над рядом мер по защите животных. Но апелляционная комиссия утверждает, что все меры должны быть полностью разъяснены до выдачи экологического разрешения”, – сказала она.

Сейчас оператор проясняет с властями последствия принятого решения для проекта, но прекращает строительные работы до получения необходимого разрешения.

“Baltic Pipe – это крупный строительный проект, который пересекает Данию и не может не создавать неудобств. Но мы полностью сосредоточены на том, чтобы газопровод был проложен максимально бережно для человека и природы, включая обеспечение хороших условий жизни для охраняемых видов, которые могут быть затронуты в процессе”, – добавила Кааг.

Контекст:

Baltic Pipe – стратегический проект, направленный на создание нового способа поставок природного газа из месторождений на континентальном шельфе Норвегии на рынки Дании и Польши, а также в соседние страны. Газопровод, проложенный по дну Балтийского моря, сможет транспортировать 10 млрд м³ природного газа в год в Польшу и 3 млрд м³ газа в Данию.

Европейская комиссия в 2013 году признала проект представляющим всеобщий интерес для Евросоюза. Для его поддержки из бюджета ЕС выделено €266,8 млн.

В мае 2020 года правительство Швеции одобрило прокладку газопровода Baltic Pipe по своей территории, что сняло последние препятствия для начала строительства магистрали.

В 2018 году Польша заявляла, что после ввода в строй нового газопровода и загрузки LNG-терминала в Свиноуйсьце намеревается стать полностью независимой от российского “Газпрома”.

Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставку в Польшу из РФ 10 млрд м³ газа в год. Соглашение действует до 2022 года. В государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG заявили, что не намерены продлевать контракт.

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