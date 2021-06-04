 

Полицейский умер после свидания с невесткой миллиардера

04.06.2021, 9:28, Разное
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В городе Сан-Педро в Белизе произошла загадочная история. Сотрудник полиции и по совместительству отец пятерых детей Генри Джеммотт признался своему товарищу, что собирается идти на свидание. Личность таинственной незнакомки он раскрывать не стал. Более того, пообещал унести эту тайну в могилу.

Спустя всего несколько часов после этого диалога его нашли мертвым. Впрочем, сохранить тайну это не помогло, поскольку рядом с трупом с руками в крови нашлась его подруга, 38-летняя невестка британского миллиардера лорда Эшкрофта и мать двух детей Жасмин Хартин.

По словам девушки, они с Джеммоттом выпивали на пирсе. Она сделала другу массаж плеча, после чего тот попросил передать ему его табельно оружие, передает Life.ru. В этот момент пистолет случайно выстрелил и пуля из него так же случайно попала полицейскому прямо в голову.

Теперь точные детали произошедшего предстоит выяснить уже другим сотрудникам местной полиции. На время расследования Жасмин Хартин заперли в крошечной бетонной камере.



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