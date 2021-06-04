Володин раскритиковал власти Украины за переименование переулка Терешковой

Спикер нижней палаты российского парламента назвал мотивы властей Украины, которые решили переименовывать улицы, названные в честь русских деятелей. Вячеслав Володин заявил, что “руководство Украины планомерно пытается разрушить всё то, что есть у многонационального украинского народа”.

Председатель ГД напомнил на своем Telegran-канале, что власти Украины сначала отобрали право на родной язык у русских, венгров, поляков, румын и молдаван, живущих в этой стране. Затем отобрали веру, разрушив православную церковь. То, что предложили взамен, люди не приняли, – заметил Володин. Он также коснулся темы истории.

“Отняли историю, выдумав события, которые якобы произошли много веков назад. Отвергли факты из более позднего периода. Сейчас замахнулись на достижения советского времени” – написал спикер ГД.

Вячеслав Володин подчеркнул, что все делается лишь для удержания власти. Но какой ценой? Спикер ГД заявил, что народ этого не простит.

“Народ, у которого отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает. Подталкивает к тому, чтобы разрушить все до основания”, – предупредил Володин.

Напомним, ранее В Киеве переименовали переулки имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и русского писателя Александра Радищева, а так же улицы, названные в честь генерала Паисия Кайсарова и академика Глеба Кржижановского.

Вячеслав Володин напомнил, что имя Валентины Терешковой носят улицы не только Украины, но и многих стран мира. “Ей не надо доказывать свои заслуги. Они признаны странами и народами”, – заметил председатель ГД.

Спикер нижней палаты парламента негативно оценил действия президента Украины Зеленского и мэра Киева Кличко, назвав выбранный ими путь опасным. “Зеленский и Кличко, видимо, таким образом пытаются состояться. Но путь, ими выбранный – неправильный. Более того, опасный”, – подчеркнул Володин.