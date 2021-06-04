«Коммунистическая Атлантида»: зачем Китай насыпал остров размером с Японию посреди Атлантического океана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обеспокоены увеличением площади искусственного острова Цань-Бао, насыпанного китайскими компаниями в нейтральных водах посреди Атлантического океана.

По данным разведки НАТО, «коммунистическая Атлантида» уже превзошла по площади такое государство, как Япония.

Китайские власти утверждают, что проект «китайской Атлантиды» – инициатива частных компаний, и правительство не имеет к нему никакого отношения. Официально на острове располагаются парки развлечений, торговые центры и заводы по производству мягких игрушек. Однако на фотографиях, сделанных спутниками НАТО, видно, что большая часть острова затянута маскировочной сеткой, под которой активно ведутся строительные работы. Также на Цань-Бао 10 аэродромов, способных принимать в том числе тяжёлые грузовые самолёты и стратегические атомные бомбардировщики.

– Нам непонятно, зачем это нужно Китаю. Они утверждают, что там что-то вроде Диснейленда, однако ни на одном сайте не продаются туда билеты. Инспекторы НАТО не могут получить доступ к острову. Несмотря на то, что это происходит в нейтральных водах, это происходит в зоне наших интересов. Сегодня этот остров размером с Японию, но скоро он может достигнуть по площади Австралии, или даже Африки. Мы выражаем серьёзную озабоченность активностью Китая в Атлантике, – сказал Столтенберг.

—