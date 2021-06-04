Стало известно, сколько средств было выделено на поддержку российских граждан в период пандемии коронавируса

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04.06.2021, 9:00, Разное
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В период пандемии коронавируса государство решило основательно раскошелиться. Об этом сообщил премьер-министр страны М. Мишустин. По его словам, на поддержку россиян в трудный период было брошено свыше 2,5 трлн. рублей. А это 10 процентов от всех финансов федерального бюджета.

Подробнее о заявлениях премьер-министра

Глава правительства России сообщил об огромной сумме, которая была выделена в период острой фазы пандемии коронавируса в рамках господдержки граждан страны. Как сказал премьер-министр, власти стремились максимально поддерживать людей, причем, как работающих, так и оказавшихся безработными. Поддерживались также семьи с детьми. В общей сложности, на эти цели ушло свыше 1/10 части средств федерального бюджета.

Выплаты в России получила каждая 2-я семья. В том числе, они коснулись 28 миллионов несовершеннолетних детей.

О чем еще сообщали первые лица страны

Ранее Михаил Мишустин заявлял, что в Российской Федерации приступили к созданию надежного санитарного щита. О нем Владимир Путин рассказывал во время своего послания Федеральному собранию. Развернуть такую систему позволил законопроект «О биологической безопасности», сообщил президент. Также он поблагодарил депутатов за поддержку данного законопроекта.



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