Чтобы весь дом не потерять: почему нельзя откладывать ремонт крыши

Прохудившиеся крыши не редкость в частном секторе. Многие не считают большой проблемой кое-где появившиеся трещины или пару пробоин от града. Не течет с потолка, и ладно. Однако, несмотря на предстоящие расходы и тяжелый труд, откладывать ремонт крыши нельзя. И вот почему.

Причины протечек

Просачивание воды через кровлю на даче, в жилом доме и даже старой многоэтажке с деревянной крышей происходит по нескольким причинам. Это неправильная установка, продолжительное время без обслуживания, механическое воздействие, повреждение от ветра, града или мороза.

Даже если протечка незначительная, она со временем может нанести большой ущерб всему дому. Вот некоторые проблемы, которые вызывает поврежденная крыша, если ее не отремонтировать.

Структурные изменения крыши

Каким бы ни был материал кровли, он изнашивается и повреждается под воздействием механических и природных факторов. Особенно проблемными являются:

места на стыках ломаной кровли;вдоль конька;зазоры между трубами отопления;пробоины от гвоздей.

Их не всегда удается вовремя заметить – только в сильный дождь. Но со временем трещины расширяются, воды затекает все больше.

Если проблема слишком долго останется незамеченной, это приводит к серьезным структурным изменениям – набуханию гипсокартона, гниению деревянных конструкций, ухудшению изоляционных свойств утеплителя. Крыша банально может рухнуть под собственным весом.

Плесень

Если вода просачивается через кровлю регулярно, на чердаке образуется повышенная влажность. В первую очередь пострадают вещи, особенно одежда, которые покроются плесенью. Но это не самое страшное.

Хуже, когда грибок атакует деревянные конструкции, снижая их прочность. Ускоряются процессы гниения дерева. Также плесень может распространиться в систему вентиляции вашего дома, что способно вызвать респираторные и другие проблемы со здоровьем.

Споры грибов поражают людей с заложенностью носа, ринитом и астмой. В крайнем случае, может завестись ядовитая и очень живучая черная плесень, которая вызывает более серьезные заболевания.

Опасность поражения электрическим током

Об этом мало кто задумывается, но такая проблема существует. Если на чердак проведен свет, либо через него проходит проводка по дому, от попадания воды может произойти короткое замыкание и пожар.

Особенно это актуально для старых строений, где не соблюдены современные нормы прокладки электросетей. Например, если провод не бронирован или не уложен в кабель-каналы, грызуны могут повредить изоляцию.

Высокие счета за отопление

Повреждение крыши водой может сделать теплоизоляцию менее эффективной, а это значит, что вам придется больше топить печь, камин или котел, чтобы поддерживать в доме нужную температуру. При впитывании влаги большинство видов утеплителей теряют свои энергосберегающие свойства, пропуская тепло.

Повреждение фундамента и не только

Если вода уже просачивается вовсю, а крышу никто не ремонтирует, разрушению будут подвержены не только стропила, опалубка и доски на чердаке. Насыщаться влагой начнут стены дома, а со временем и фундамент. Это приведет к катастрофической потере прочности несущих конструкций. Достаточно посмотреть на брошенные постройки в деревнях, чтобы понять тяжесть последствий. Такой дом проще снести и построить новый, чем пытаться ремонтировать.