Audi отзывает в РФ 143 кроссовера Audi Q3 и Q3 Sportback

Бренд Audi сообщил о намерении отозвать на российском рынке 143 автомобиля моделей Audi Q3 и Q3 Sportback 2021 года выпуска.

Ранее было указано, что в данных автомобилях могут иметь место проблемы, связанные с работой ремня безопасности на переднем пассажирском кресле. При производстве устройства для сматывания ремней возникли некоторые отклонения от нормы, из-за чего в процессе работы инерционной блокировки могут происходить проблемы в функционировании.

Вместе с тем в компании указали, что всем владельцам Audi Q3 и Q3 Sportback 2021 года выпуска будут разосланы письма с целью устранению возможной неисправности. Представители бренда указали, что все работы будут осуществлены за счет производителя.