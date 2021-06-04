 

Бренд Buick официально представил обновленный кроссовер Buick Enclave

04.06.2021, 8:56, Новости дня
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Компания Buick официально представила обновленный кроссовер Buick Enclave.

Автомобиль получил модернизированный кузов, однако дизайнеры сохранили оригинальный стиль транспортного средства. Изменения коснулись светодиодной оптики, обоих бамперов, колесных дисков, а также задних фонарей. В салоне применили модернизированную панель приоров. Кроем того, в стандартную комплектацию входит система удержания полосы, экстренное торможение, а также мониторинг слепых зон.

Что касается технических характеристик кроссовера Enclave, то он оснащается 3,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 310 л.с. Автомобиль приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. В стандартной версии ограничились передним приводом, однако остальные комплектации предполагают полный привод.



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