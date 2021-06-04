Бренд Buick официально представил обновленный кроссовер Buick Enclave

Компания Buick официально представила обновленный кроссовер Buick Enclave.

Автомобиль получил модернизированный кузов, однако дизайнеры сохранили оригинальный стиль транспортного средства. Изменения коснулись светодиодной оптики, обоих бамперов, колесных дисков, а также задних фонарей. В салоне применили модернизированную панель приоров. Кроем того, в стандартную комплектацию входит система удержания полосы, экстренное торможение, а также мониторинг слепых зон.

Что касается технических характеристик кроссовера Enclave, то он оснащается 3,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 310 л.с. Автомобиль приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. В стандартной версии ограничились передним приводом, однако остальные комплектации предполагают полный привод.