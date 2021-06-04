 

Психолог Метелина назвала признаки зависимости от сериалов

04.06.2021, 8:52, Разное
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Психолог Алиса Метелина пояснила о признаках существования зависимости от сериалов. Вместо того, чтобы исполнять свои желания в реальной жизни, человек погружается с головой в придуманный мир.
Метелина рассказала, может ли считаться зависимостью чрезмерный интерес к сериалам. Во многом это зависит от сюжета кинокартины. Когда на экране показывается история о яркой жизни, то зачастую отсутствует смысловая нагрузка. В то же время в детективном сериале присутствует довольно глубокий сюжет, поэтому их смотреть – нормальная практика. Зависимостью можно считать постоянный выбор мыльных опер.

Человек предпочитает смотреть банальные сериалы вместо того, чтобы проживать ярко собственную жизнь. Это время он мог бы общаться с близкими и друзьями, реализовывать собственные мечты. В данном случае зависимость похожа на игровую. Люди проживают жизнь персонажей с экрана, пишет портал iReactor.



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