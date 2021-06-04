После оккупации Крыма Тупицкий был на полуострове три раза – “Схемы”

Ссылаясь на информацию Государственной пограничной службы Украины, журналисты рассказали, что первый раз административную границу с оккупированным Россией Крымом Тупицкий пересек 20 июля 2016 года в контрольном пункте въезда-выезда “Чонгар”, вернулся с полуострова через то же КПВВ более чем через месяц, 28 августа.

В 2017 году Тупицкий был на оккупированной территории два раза: с 7-го по 9 апреля и с 5-го по 22 августа. Админграницу с Крымом на тот момент глава КСУ пересекал также в КПВВ “Чонгар”.

В комментарии “Схемам” Тупицкий говорил, что в оккупированный Крым не ездил.

“В Крыму Российской Федерацией возбуждено уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы”, – аргументировал он.

Расследователи отмечают, что сам Тупицкий говорил, что в Крым он “невъездной” только с 2018 года, когда попал под российские санкции.

В октябре 2020 года “Схемы” сообщали, что в 2018 году Тупицкий, который еще до аннексии Крыма владел земельным участком в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, купил участок земли по соседству, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. КСУ он возглавил в сентябре 2019 года.

29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

27 марта был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований (ГБР) отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Дело Тупицкого рассматривает Печерский райсуд Киева.

—