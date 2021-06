“Роман – заложник в руках террористов”. Команда Тихановской отреагировала на интервью Протасевича

“Роман – заложник, который находится в руках террористов, а эти террористы используют в своей работе, в качестве подручных, садистов, которые умеют заставить человека сказать все, что они захотят. Это не фильм, а запись результата пыток, и, таким образом, режим свидетельствует против себя”, – сказала “Дождю” пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Она отметила, что этика европейских стран не допускает тиражирование подобных фильмов.

Красулина также сочла запись интересной с той точки зрения, что можно услышать, “что режим хочет сказать его устами”.

“Больно видеть “признания” Романа Пратасевича… Я знаю, что это не Роман. Этот человек на телевидении Геббельса является заложником режима, и мы должны сделать все возможное, чтобы освободить его и других 460 политических заключенных”, – написал в Twitter советник Тихановский Франак Вячорка.

Вечером 3 июня на белорусском государственном телеканале “ОНТ” вышло интервью с Протасевичем. Журналист сказал, что “больше не хочет лезть в политику”, сообщил, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков и назвал находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко “человеком со стальными яйцами”. Во время общения с интервьюером Протасевич заплакал. На его руках были видны следы, похожие на следы от травм.

В числе прочего, в интервью Протасевич сказал, что должен был стать связным между заговорщиками, якобы готовившими госпереворот и штабом Тихановской. Кроме того, он заявил, что Тихановскую финансируют иностранные граждане и представители белорусской диаспоры в других странах. “Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры, представители бизнес-элиты”, – говорится в интервью.

Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали в Минске 23 мая. Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

Вечером 24 мая появилось первое видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

