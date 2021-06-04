 

“На вас заведено уголовное дело”. Нацполиция предупредила о кибератаке злоумышленников от ее имени

04.06.2021, 8:48, Новости дня
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“Сегодня утром якобы с электронной почты управления патрульной полиции в г. Киеве [email protected] различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф”, – рассказали в полиции.

Там подчеркнули, что подобных писем департамент не направлял, и это – атака киберзлоумышленников.

“Предупреждаем, что электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и пр.) могут поступать и якобы от других госучреждений”, – отметили в полиции.

В сообщении отмечается, что письма содержат приложения, при открывании которых происходит загрузка вирусного файла, заражающего компьютер.

Правоохранители призвали граждан не открывать любые архивы под паролем и файлы, поступающие на электронную почту, следить за установленным и обновленным антивирусным программным обеспечением, а также обращать внимание на адрес отправителя письма и проверять его достоверность, поскольку спам-сообщения отправляются с неофициальных адресов электронной почты.

В киберполиции добавили, что с помощью этой рассылки злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, устанавливает на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ и отправляет документы на подконтрольные им серверы.

Тем, кто пострадал от этого правонарушения, киберполиция предлагает обратиться к ним через форму обратной связи https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ или по телефону: 0 800 50 51 70. 

Контекст:

О подобной мошеннической рассылке в 2020 году сообщала “Укрпошта”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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