Отец Протасевича об интервью сына белорусскому телеканалу ОНТ: Все, что говорит Роман – он говорит не сам

По его словам, на людей в белорусском СИЗО КГБ оказывается физическое и психологическое давление, поэтому они “очень быстро дают признательные показания”.

“Зная нашего сына, мы можем сказать, что все, что говорит Роман, он говорит не сам. Вы посмотрите на его первую реакцию в самом начале ролика, и даже в процессе всего ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить. Ему очень тяжело это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали”, – сказал Протасевич-старший.

По его мнению, Романа, кроме пыток и психологического давления, могут шантажировать “угрозой жизни” или тем, что в соседней камере может сидеть его девушка София Сапега.

“Режиссеры хорошо работают, хорошо показывают, но верить в этот фильм нельзя абсолютно”, – подчеркнул Дмитрий Протасевич.

Он добавил, что близкие Романа будут делать все, чтобы к нему, прежде всего, допустили адвоката. Он должен был быть у Романа начиная с понедельника, но “адвоката без видимых причин не допускают”, рассказал Дмитрий Протасевич.

“К нему до сих пор не пускают врачей, и мы не можем оценить его реальное состояние… Нашему сыну, мы уверены, нужно постоянное медицинское наблюдение… Мы не знаем, какие методы воздействия на него оказываются”, – резюмировал отец Романа.

Контекст:

Роман Протасевич 3 июня в эфире государственного белорусского телеканала ОНТ признал, что был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 августа прошлого года после оглашения результатов выборов президента страны. “Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение, я сразу признал вину по ст. 342 Уголовного кодекса [Республики Беларусь], это организация массовых несанкционированных акций. Я не помню там в подробностях, но как-то так”, – отмечал он. По словам Протасевича, он осознавал, что его призывы к белорусам митинговать “стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки”.

Во время интервью ОНТ Протасевич заявил, что “больше не хочет лезть в политику” и расплакался. На его руках были видны следы травм.

По данным белорусских СМИ, Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси с максимальной санкцией до 15 лет.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, гражданку РФ Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов в Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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