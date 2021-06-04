Биосовместимые гидрогелевые материалы могут быстро восстанавливаться после механического воздействия

Гидрогели — это полимерные материалы, в основном состоящие из воды. Их можно использовать в широком спектре медицинских и других приложений. Однако предыдущие воплощения материалов страдали от повторяющихся механических нагрузок и легко деформировались. Новый кристалл, который может обратимо образовываться и деформироваться, позволяет гидрогелям быстро восстанавливаться после механического воздействия. Это открывает возможности использования таких биосовместимых материалов в области искусственных суставов и связок.

Многие из нас время от времени страдают от спортивной травмы или испытывают боль в суставах и связках в какой-то момент своей жизни. При серьезных травмах такого рода часто мало что можно сделать для устранения повреждений. Но новая разработка в области полимерных материалов, богатых водой, известных как гидрогели, может найти применение в операционной примерно через 10 лет. И они должны выдерживать те же механические нагрузки, которым подвергаются наши естественные ткани суставов и связок. Их называют самоупрочняющимися гелями.

«Проблема существующих гидрогелей в том, что они могут быть механически слабыми и поэтому нуждаются в усилении», — сказал доцент Коичи Маюми из Института физики твердого тела при Токийском университете. «Однако предыдущие методы их упрочнения работают ограниченное количество раз, а иногда и только один раз. Эти гели не восстанавливаются быстро после стрессов, таких как удары, вообще. Поэтому мы рассмотрели другие материалы, которые действительно демонстрируют высокую восстанавливаемость, например как натуральный каучук. Вдохновленные этим, мы создали гидрогель, который демонстрирует резиновую прочность и восстанавливаемость, сохраняя при этом гибкость ».

В предыдущих примерах упрочненных гидрогелей использовались так называемые жертвенные связи, которые разрываются при деформации. Разрушение жертвенных связей приведет к рассеиванию механической энергии, придавая материалу прочность, но для восстановления жертвенных связей потребуется время, иногда минуты. А иногда и вовсе не поправлялись.

Напротив, Маюми и его команда представили кристаллы, которые при деформации собираются в твердые формы, но очень быстро возвращаются в гелевое состояние, когда напряжение снимается. Другими словами, гидрогель в целом чрезвычайно эластичен в состоянии покоя, но затвердевает при ударе, как и натуральный каучук. Кристаллические структуры состоят из цепей полиэтиленгликоля (ПЭГ), связанных кольцами гидроксипропил-α-циклодекстрина (HPαCD) в гидрогеле на водной основе.

«Поскольку гидрогели на 50% состоят из воды, они считаются высоко биосовместимыми, необходимыми для медицинского применения», — сказал Маюми. «Наш следующий этап исследований — это попробовать различные варианты расположения молекул. Если мы упростим наши структуры, мы сможем снизить стоимость материалов, что также поможет ускорить их внедрение в медицинской промышленности».

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