“Мы не собираемся никого учить”: футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия поделились своим “семейным кодексом”

Три года живут в браке футболист Дмитрий Тарасов и вице-мисс Россия, модель и блогер Анастасия Костенко. Супруги посчитали, что это достаточно большой период для того, чтобы давать советы другим парам, как построить крепкую семью.

Личный опыт

Недавно в телеграм-канале звездных супругов появился файл с любопытным названием, свидетельствующим о том, что этот документ не что иное, как “семейный кодекс”. Аж двадцать шесть страниц написали Тарасов с Костенко, чтобы дать советы другим парам, как наладить быт и построить гармоничные отношения.

Знаменитости еще во вступлении они подчеркнули, что не собираются никого поучать. “Семейный кодекс” — это просто рекомендации, которые по желанию можно принять к сведению. Анастасия и Дмитрий отметили, что захотели поделились своим опытом семейной жизни, рассказать о том, что у них в семье принято, а что – нет, как они избегают конфликтов и как находят общий язык.

В одном из пунктов “кодекса” футболист порассуждал на тему сохранения семьи ради детей. По мнению спортсмена, это неправильно, и ребенок не может удержать в браке. Ни женщину, ни мужчину не удержишь в семье с помощью детей.

Нет сомнений в том, что Дмитрий исходит из личного опыта, ведь он оставил экс-супругу вместе с дочкой и теперь не хочет платить ребенку алименты.

Именно это и стало причиной долгих судебных тяжб.

До Анастасии спортсмен также состоял в отношениях с Ольгой Бузовой.

Идеальная семья

Чуть позже после публикации файла в телеграм-канале спортсмен анонсировал выпуск совместного с супругой «детища» в социальных сетях, чтобы привлечь внимание большего количества людей. В рецензии футболист отметил, что, по его мнению, им с женой удалось создать гармоничные отношения.

У них идеальная семья, где женщина чувствует себя женщиной, мужчина — мужчиной, где каждый с радостью возвращается домой, где нет скандалов и конфликтов.