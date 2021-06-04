 

Карантин по сибирской язве ввели в селе в Туве

04.06.2021, 7:52, Новости дня
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Карантин по сибирской язве введен в селе Бижиктиг-Хая в Туве, где у местного жителя заподозрили это заболевание, сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг.

«Для предотвращения распространения опасной болезни вынужден был ввести режим карантина в с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района. У 29-летнего местного жителя подозревают сибирскую язву. Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него кожная форма заболевания – менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным», – передает ТАСС сообщение Ховалыга.

В Бижиктиг-Хая для выяснения причин заражения работает межведомственная комиссия и проводятся ветеринарные мероприятия по ликвидации очага заболевания сибирской язвы. Отбираются пробы, которые в ближайшее время позволят дать компетентное заключение относительно ситуации.

Сибирская язва относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. У человека заболевание проявляется преимущественно в виде карбункулов на коже, повышением температуры тела. Попадает в организм человека через поврежденные участки кожи, реже – через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Источником инфекции являются дикие и домашние животные.

Напомним, в октябре прошлого года власти Карабудахкентского района Дагестана ввели карантин на территории села Какамахи после выявления случаев заражения сибирской язвой.



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