Нефть подешевела в рамках коррекции после роста на 3% за три дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3% за предыдущие три торговые сессии.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,13% – до 71,22 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI опустилась на 0,07% – до 68,76 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение после того, как цены на «черное золото» выросли в среднем на 3% за предыдущие три торговых дня.

Снижение цен на сырье сдерживает статистика от минэнерго США. Инвесторы оценивают статданные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 мая, которые снизились на 1%, или на 5,1 млн баррелей, – до 479,3 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на лишь 2,4 млн баррелей. Кроме того, стратегический резерв нефти в стране снизился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 627,8 миллиона баррелей.

На этом фоне есть ожидания, что ОПЕК+ продолжит постепенно увеличивать добычу нефти. В частности гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков накануне сообщил на ПМЭФ, что считает вполне возможным такое решение в июле.