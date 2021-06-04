 

Загадка акулы, над созданием которой работали миллионы лет

04.06.2021, 7:16, Разное
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В самом крупном нападении акул в истории не участвовали люди.

Новое исследование ученых Земли из Йельского университета и Атлантического колледжа выявило массовое вымирание акул примерно 19 миллионов лет назад. Это произошло в период истории, когда акулы патрулировали мировые океаны более чем в 10 раз больше, чем сегодня.

На данный момент исследователи не знают причину вымирания акул.

«Мы столкнулись с этим исчезновением почти случайно», — сказала Элизабет Сиберт, научный сотрудник Хатчинсона из Отделения Земли и планет Йельского университета и Йельского института биосферных исследований. Она является ведущим автором нового исследования, опубликованного в журнале. Наука.

«Я изучаю микрофоссильные зубы рыб и чешую акулы в глубоководных отложениях, и мы решили создать 85-миллионный отчет о численности рыбы и акул, просто чтобы понять, как выглядит нормальная изменчивость этой популяции. в долгосрочной перспективе », — сказал Сиберт. «Однако мы обнаружили это внезапное сокращение численности акул около 19 миллионов лет назад, и мы знали, что должны провести дальнейшие исследования».

Насколько велик был сброс? Сиберт сказал, что более 70% акул в мире вымерли — при этом еще больше погибло акул в открытом океане, а не в прибрежных водах. Это был вдвое больший уровень вымирания, чем у акул во время массового вымирания мелово-палеогеновых 66 миллионов лет назад, которое уничтожило три четверти видов растений и животных на Земле.

К загадке добавляется тот факт, что нет никаких известных климатических катастроф или разрушения экосистемы, которые произошли во время резкого сокращения популяций акул. «Этот интервал не известен какими-либо серьезными изменениями в истории Земли, — сказал Сиберт, — но он полностью изменил природу того, что значит быть хищником, живущим в открытом океане».

Соавтор Лия Рубин, поступающая в докторантуру Колледжа экологических наук и лесного хозяйства Нью-Йоркского государственного университета, во время исследования была студенткой Атлантического колледжа.

«Текущее состояние сокращения популяций акул, безусловно, вызывает беспокойство, и этот документ помогает поместить это сокращение в контекст популяций акул за последние 40 миллионов лет», — сказал Рубин. «Этот контекст является важным первым шагом в понимании того, какие последствия могут последовать за резким сокращением численности этих высших морских хищников в наше время».

Источник: Кolibri.Рress



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