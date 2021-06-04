 

В РФ построят завод по производству серверов

04.06.2021, 7:00, Новости дня
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Вскоре в РФ начнут выпускать отечественные серверы. Завод по производству такой продукции приняли решения построить компании «Яндекс» и Gigabyte. Их партнерами в данном проекте станут Сбербанк РФ и группа «Ланит».

Кроме серверов, на новом производственном предприятии собираются выпускать хранилища данных для дата-центров, различных комплектующих для умных устройств и т.д.

Как сообщают источники, у компаний-организаторов нового производства уже имеется множество запатентованных технических наработок. Презентация проекта состоялась на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. По имеющимся данным, первая продукция должна выйти в будущем году.



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