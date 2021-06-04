 

Созданы тихие ветровые турбины для городов

04.06.2021, 7:00, Новости дня
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Американо-голландская компания Flower Turbines представила ветровые турбины нового типа. Они отличаются современным дизайном и почти бесшумной работой. Именно эти качества позволяют устанавливать их прямо в городах – на тех объектах, которые потребляют достаточно много электроэнергии.

Сегодня зеленая энергетика очень популярна на Западе. Спрос на такие турбины точно будет высоким, считают разработчики новой технологии.

Главное, что инженеры смогли решить проблему постоянного гула, который создают огромные лопасти традиционных ветряков. Теперь мини-электростанции можно будет устанавливать где угодно, а не только на отдаленных от жилищ полях, куда еще приходится тянуть провода.



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