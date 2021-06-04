 

Онищенко предложил вслед за Nestle «разобраться» с McDonalds

04.06.2021, 6:54, Новости дня
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко выразил мнение, что необходимо урегулировать доступ на российский рынок продукции Nestle, а также «разбираться» с фастфудом McDonalds.

«[Что касается] Nestle – не просто взять и запретить, а вызвать их и предложить: или вы меняете свою политику, или мы вас просто уберем с нашего рынка. Тем более, что это продукция не первой необходимости», – приводит слова Онищенко ТАСС.

«Нам надо в том числе и с «Макдоналдсом» разбираться», – сообщил он. По его словам, этот фастфуд в короткие сроки практически разрушил «многовековую культуру питания» россиян.

«Сегодня мы благодаря «Макдоналдсу» «окусываемся» всухомятку, есть картошку фри на остановке автобуса считается почти нормой», – продолжил Онищенко. Он заявил, что такие патологические пищевые привычки «ломают» эндокринную систему и приводят к детскому ожирению. «Это очень опасная тенденция, которая прежде всего влияет на здоровье, и этим тоже надо заниматься», – убежден бывший главный санитарный врач России.

Онищенко привел позитивный пример, когда с приходом в некоторые страны «Макдоналдс» адаптировал меню под местные пищевые привычки и культуру. «Ничего, заставили. <…>Они пришли и сделали те продукты, которые характерны для данного народа. Хотя осталась вывеска их», – отметил он. Условия для этого есть: по словам Онищенко, несмотря на то, что пища, которую готовят в «Макдоналдс», «заведомо вредная», само по себе это «хорошее предприятие общепита с современным оборудованием».

Напомним, в понедельник швейцарская компания Nestle признала, что большинство ее продукции не соответствует общепринятому определению здорового питания. Ранее основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обязать производителей фастфуда указывать подробный состав компонентов продукции, а также маркировать товары надписями и картинками о вреде подобной пищи для здоровья.



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