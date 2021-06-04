 

Рубль на открытии торгов укрепился к евро

04.06.2021, 6:54, Новости дня
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Курс евро к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек, курс доллара не изменился.

Курс евро к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 88,8 рубля. Курс доллара не изменился и составил 73,24 рубля, передает ТАСС.

В четверг утром рубль незначительно вырос к доллару и евро.



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