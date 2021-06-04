Футболисты сборной Украины обыграли Северную Ирландию

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04.06.2021, 6:52, Новости дня
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Матч в Днепре проходил в рамках подготовки украинской команды к чемпионату Европы по футболу.

Главный тренер украинцев Андрей Шевченко выставил такой стартовый состав: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновський, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (капитан), Александр Зубков, Роман Яремчук.

На замену выходили Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос и Артем Беседин.

Единственный мяч, который стал победным, забил на 10-й минуте Зубков.

Перед началом Евро 2020 национальная сборная Украины проведет еще один товарищеский матч – 7 июня в Харькове против сборной Кипра.

Контекст:

Финальная часть Евро 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Украина попала в группу С, ее первым соперником станут 13 июня Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап турнира игрой против сборной Австрии 21 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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