 

Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса

04.06.2021, 6:52, Новости дня
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По его словам, прививку сделали согласно графику вакцинации. Дату он не уточнил.

“В случае с Владимиром Александровичем этот график был соблюден так, как и с любым другим гражданином”, – сказал Подоляк.

Отсутствие отдельных сообщений о прививке Зеленского советник главы ОП объяснил тем, что это “абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь”.

По данным Подоляка, вторую дозу вакцины глава государства получил в амбулатории на территории Офиса президента Украины.

Контекст:

Зеленский вакцинировался от коронавирусной инфекции 2 марта во время поездки на Донбасс. Главу государства привили препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), который производят в Индии. По словам президента, укол ему сделали “прекрасно”. “Ничего не болит. Всем рекомендую”, – сказал Зеленский после процедуры.

Президент Украины в ноябре 2020 года переболел COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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