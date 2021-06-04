Вакцины с РНК-мессенджерами: теперь они доказали свою эффективность против коронавируса, и эта технология может сделать гораздо больше

Эта поразительная эффективность подтверждена в реальных исследованиях в США, Израиле и других странах. Технология мРНК — разработанная для ее скорости и гибкости, в отличие от ожиданий, она обеспечит надежную защиту от инфекционных заболеваний. — обрадовал и удивил даже тех, кто за это уже ратовал.

Платформа мессенджера РНК или мРНК может быть новой для мировой общественности, но это технология, на которую исследователи делали ставки в течение десятилетий. Теперь эти ставки окупаются, и не только путем обращения вспять пандемии, унесшей жизни миллионов всего за год.

Этот подход, который привел к созданию исключительно безопасных и эффективных вакцин против нового вируса, также является многообещающим против старых врагов, таких как ВИЧ, и инфекций, угрожающих младенцам и детям младшего возраста, таких как респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и метапневмовирус. Он тестируется как средство от рака, включая меланому и опухоли головного мозга. Это может предложить новый способ лечения аутоиммунных заболеваний. И это также рассматривается как возможная альтернатива генной терапии трудноизлечимых состояний, таких как серповидно-клеточная анемия.

История вакцины на основе мРНК восходит к началу 1990-х годов, когда венгерский исследователь Каталин Карико из Пенсильванского университета начала тестировать технологию мРНК в качестве формы генной терапии. Идея аналогична тому, хотят ли ученые использовать молекулу мРНК. вылечить болезнь или предотвратить ее; отправить инструкции клеткам тела, чтобы сделать что-то конкретное.

Исследователи любят использовать аналогию с поваренной книгой. ДНК тела — это поваренная книга. Мессенджер РНК — это копия рецепта, который быстро исчезает. В случае генетического заболевания его можно использовать, чтобы дать клеткам команду сделать здоровую копию белка. В случае вакцин с мРНК, он используется, чтобы сообщить клеткам, чтобы они производили то, что выглядит как кусок вируса, чтобы организм в ответ вырабатывал антитела и особые клетки иммунной системы.

Рецепт исчезает, пока сохраняется приготовленный продукт — иммунная реакция организма.

Карико годами не могла вызвать особого интереса к этой идее. Но последние 15 лет или около того она объединилась с доктором Дрю Вайсманом, экспертом по инфекционным заболеваниям из Penn Medicine, чтобы применить технологию мРНК к вакцинам. С тех пор, как ученые начали сосредотачиваться на угрозе пандемии, вызванной новым гриппом или коронавирусом, они осознали перспективность мРНК-вакцин для быстрого изменения пандемической вакцины.

«Если вы хотите создать новую вакцину против гриппа с использованием традиционных методов, вам нужно изолировать вирус, научиться его выращивать, научиться инактивировать и очистить его. На это уйдут месяцы. С РНК вам нужна только последовательность «, — сказал Вайсман CNN.

Им даже не понадобился образец самого вируса.

«Когда китайцы выпустили последовательность вируса SARS-CoV-2, мы начали процесс создания РНК на следующий день. Пару недель спустя мы вводили вакцину животным».

Хотя это звучало революционно, эта идея была далеко не новой для Вайсмана, Карико и других.

«В моей лаборатории мы работали над вакцинами в течение многих лет. У нас есть пять клинических испытаний фазы 1, которые мы начали до того, как Covid ударил», — сказал Вайсман, чья работа с Карико помогла Pfizer / BioNTech создать вакцину против коронавируса.

«Они были отложены из-за пандемии. Планируется завершить их в следующем году».

Две из этих экспериментальных вакцин нацелены на грипп, в том числе одна, как надеется Вайсман, будет так называемой универсальной вакциной против гриппа — той, которая защитит от быстро мутирующих штаммов гриппа и, возможно, предложит людям защиту на несколько лет одним выстрелом, устраняя необходимость свежие прививки каждый сезон гриппа.

Они также работают над двумя вакцинами против вируса иммунодефицита человека или ВИЧ, вызывающего СПИД, и одной для предотвращения генитального герпеса.

Исследователи также изучали мРНК-вакцины для борьбы с лихорадкой Эбола, Зика, бешенством и цитомегаловирусом.

Другая возможная цель: респираторно-синцитиальный вирус. RSV заражает большинство людей в младенчестве и может помещать слабых младенцев в отделение интенсивной терапии новорожденных (NICU). По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, он убивает примерно 100-500 детей в год, но убивает примерно 14000 взрослых, в основном старше 65 лет.

«Он заражает всех к 2 годам», — сказал Джейсон Маклеллан, структурный биолог и заведующий кафедрой химии Техасского университета в Остине, работа которого лежит в основе нескольких вакцин против коронавируса.

Одним из препятствий будет поиск лучшей версии вирусов. Маклеллан специализируется на поиске правильной конформации целевых вирусных структур, которая позволит иммунной системе человека лучше всего распознавать и создавать защиту от них.

По его словам, GlaxoSmithKline и Pfizer работают над этим. Другой вирус простуды, называемый метапневмовирусом человека, который может вызывать пневмонию как у взрослых, так и у детей, является еще одной потенциальной мишенью для вакцины, сказал Маклеллан.

Опять же, текущая работа помогла ускорить разработку вакцин против коронавируса, сказал Маклеллан. В этом случае работа над исходным вирусом тяжелого острого респираторного синдрома 2003-2004 гг., Вирусом SARS и ближневосточным респираторным, или MERS, вирусом помогла исследователям понять, какая версия шишковидной структуры, обнаруженная на внешней стороне вируса, называется шиповидным белком. , чтобы использовать при изготовлении вакцин. «Мы выяснили, как стабилизировать всплески коронавируса еще в 2016 году, поэтому у нас были все знания, когда появился Covid-19», — сказал Маклеллан.

Он сказал, что все было готово к работе «в считанные часы».

Другие потенциальные вакцины включают малярию, туберкулез и редкие вирусы, такие как вирус Нипах, сказал Вайсман, и все это стало более возможным благодаря технологии мРНК. Эффективные вакцины против этих инфекций ускользнули от ученых по разным причинам.

Лаборатория Вайсмана сейчас работает над универсальной вакциной против коронавируса, которая защитит от Covid-19, SARS, MERS, коронавируса, вызывающего простуду, и будущих штаммов.

«Прошлой весной мы начали работу над панкоронавирусной вакциной», — сказал Вайсман. «За последние 20 лет было три эпидемии коронавируса. Будут еще больше».

И вакцины с мРНК работают очень хорошо. «На мышах, обезьянах, кроликах, свиньях и цыплятах мы знали, что он очень эффективен», — сказал Вайсман. По его словам, вакцина Pfizer вызывает реакцию антител в пять раз больше, чем у людей, выздоровевших от инфекции.

Рак

Еще одно очевидное применение технологии мРНК — борьба с раком. Человеческое тело борется с раком каждый день, и использование мРНК может помочь ему в этом еще лучше.

«Вы можете использовать его, чтобы ваше тело производило полезные молекулы», — сказал Маклеллан.

Различные типы опухолевых клеток имеют различные узнаваемые структуры снаружи, которые может распознать иммунная система. «Вы можете представить себе возможность ввести кому-то мРНК, кодирующую антитело, которое нацелено на этот рецептор», — сказал Маклеллан.

Moderna — компания, созданная специально для разработки технологии мРНК — работает над персонализированными противораковыми вакцинами.

«Мы выявляем мутации, обнаруженные в раковых клетках пациента», — говорится на сайте компании. Компьютерные алгоритмы предсказывают 20 самых распространенных мутаций. «Затем мы создаем вакцину, которая кодирует каждую из этих мутаций, и загружаем их на одну молекулу мРНК», — говорит Модерна. Его вводят пациенту, чтобы попытаться помочь организовать лучший иммунный ответ против опухолей.

Это раннее клиническое исследование фазы 1.

Основатели BioNTech Угур Сахин и Озлем Туречи также с самого начала думали о вакцинах от рака. У компании есть восемь потенциальных методов лечения рака в испытаниях на людях. «Хотя мы считаем, что наш подход широко применим в ряде терапевтических областей, наши самые передовые программы ориентированы на онкологию, где на сегодняшний день мы вылечили более 250 пациентов с 17 типами опухолей», — говорится на сайте компании.

Аутоиммунные заболевания

По словам Маклеллана, использование мРНК для борьбы с аутоиммунными заболеваниями — «захватывающая область».

Текущие методы лечения являются грубыми и включают подавление определенных областей ошибочного иммунного ответа — то, что может сделать пациентов с аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка или ревматоидный артрит, уязвимыми для инфекции.

BioNtech работает с академическими исследователями над использованием мРНК для лечения мышей, генетически модифицированных для развития заболевания, похожего на рассеянный склероз — аутоиммунного заболевания, которое начинается, когда иммунная система по ошибке атакует миелин, жировое покрытие нервных клеток.

У мышей лечение помогло остановить атаку, сохранив при этом остальную иммунную систему.

Генная терапия

Идея генной терапии заключается в замене дефектного гена на тот, который работает должным образом. Несмотря на десятилетия работы, исследователи не добились большого успеха, за исключением определенных иммунодефицитов и некоторых глазных заболеваний.

Трудно найти вектор для переноса исправленного гена в клетки без побочных эффектов и таким образом, чтобы он продолжался.

Подход с использованием мРНК обещает послать инструкции по созданию здоровой версии белка, и Вайсман видит особые перспективы в лечении серповидно-клеточной анемии, в частности.

При серповидно-клеточной анемии эритроциты принимают складчатую форму и могут закупоривать крошечные кровеносные сосуды, вызывая боль и повреждение органов. Информационная РНК может быть использована для изменения инструкций, идущих в костный мозг, где образуются красные кровяные тельца, давая им команду создавать клетки более здоровой формы.

«Теперь, когда мы можем нацеливаться на эту клетку, есть надежда, что мы сможем сделать людям инъекцию РНК, которая нацелена на стволовые клетки костного мозга и вылечит болезнь», — сказал Вайсман.

«Это генная терапия без ценника в полмиллиона долларов», — добавил он. «Это должна быть просто внутривенная инъекция, и все».

По словам Вайсмана, испытания на мышах многообещающи — следующим шагом будет проверка подхода на обезьянах.

В 2008 году компания Shire Pharmaceuticals приступила к разработке методов лечения мРНК кистозного фиброза — смертельного генетического заболевания, вызванного любой из множества небольших мутаций гена CFTR.

Эта технология теперь принадлежит Translate Bio, компании, занимающейся созданием препаратов для лечения мРНК и вакцин. Он работает для исправления дефектного CFTR в легких путем доставки мРНК через небулайзер. На ранних стадиях испытаний на людях препарат кажется безопасным и получил статус орфанного препарата от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Клещевые заболевания

По словам Вайсмана, подход с использованием мРНК может также работать против некоторых заболеваний, передаваемых клещами.

«Идея заключается в том, что если у вас иммунитет к белкам слюны клещей, когда клещ кусает вас, в организме возникает воспаление, и клещ отпадает», — сказал Вайсман.

Болезнь Лайма вызывается бактериями Borrelia burgdorferi, и клещ обычно должен оставаться прикрепленным от 36 до 48 часов, прежде чем он передаст бактерии хозяину. Если клещ отвалится раньше, он не может передать инфекцию.

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