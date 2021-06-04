Беларусь ввела ответные санкции против США

Беларусь ввела ответные санкции в отношении США. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

В числе ограничений — «сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию [USAID]».

С помощью агентства в Беларуси реализуются многие проекты, пишет «Еврорадио». В частности, USAID оказывало стране финансовую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

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США 29 мая объявили о приостановке авиасообщения с Беларусью и возобновлении санкций против белорусских госпредприятий. Это произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Его сопровождал истребитель МиГ-29. Оказалось, что на борту самолета находился экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич: после посадки его задержали. Также стало известно о задержании его подруги Софьи Сапеги, у которой есть российское гражданство. Впоследствии ее арестовали на два месяца.

Многие западные страны в связи с происходящим рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над Беларусью. Ряд государств также запретил рейсы белорусской авиакомпании «Белавиа».

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