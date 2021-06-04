 

“Кажется, что я приближен к нищете”: звезда “Шырли-мырли” Валерий Гаркалин пожаловался на бедственное положение

04.06.2021, 6:06, Разное
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Актер Валерий Гаркалин пожаловался на материальные проблемы. По словам артиста, ему едва удается сводить концы с концами. Однако гонорары знаменитости в театре довольно хорошие – от 50 до 80 тысяч рублей за постановку.

На грани нищеты

Звезда фильма «Шырли-мырли» признается, что отказывается от участия в спектаклях, за которые предлагается 40 тысяч рублей и меньше. Гаркалин говорит, что сейчас находится на грани нищеты. Но соглашается на работу в театре только в том случае, если за нее платят от 50 до 80 тысяч рублей. По словам самого Валерия, у него хватает средств на продукты и неплохую жизнь. Но артист недоволен своими доходами. Гаркалин считает, что для счастливой жизни ему необходимо зарабатывать гораздо больше. По словам Валерия, сейчас трудно определить, какая сумма считается хорошим доходом, а какая – плохим.

Сейчас артист работает в театре. Гаркалина редко приглашают в кино.

После участия в комедийном фильме «Ширли-мырли» он приобрел широкую популярность. Но эта работа сыграла с Валерием злую шутку. Гаркалину перестали давать серьезные роли в драматических фильмах.

Кроме того, актер убежден, что его не приглашают на съемки из-за возраста. В свои шестьдесят семь Валерий может играть роль не папы, а дедушки главного персонажа. Артисты такого возраста уже не востребованы у режиссеров. По словам Гаркалина, карьера актеров в кино рано или поздно заканчивается. Времена меняются. И персонажи, которых успешно играли молодые артисты, становятся непонятными юному поколению. Гаркалин сообщил, что охотно согласился бы на работу в кино. Но пока ему приходится довольствоваться участием в театральных постановках.



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