 

Близнецы и еще 2 знака зодиака – любители приврать по поводу и без

04.06.2021, 6:06, Разное
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Каждый человек хоть раз в своей жизни лгал. А если он утверждает обратное, то он врет прямо в этот момент. Все мы по-разному склонны к лукавству и лжи, но есть люди, которые обманывают мастерски. Астрологи считают, что данное качество предопределено звездами, и предлагают вашему вниманию три самых лукавых знака зодиака.

Близнецы

Эти люди врут и притворяются настолько хорошо, что им можно было бы вручить премию «Оскар».

Близнецы легко меняют маски и образы, выставляют себя другими персонажами. Они без особых усилий могут придумать какую-то историю, приправить ее подробностями и выдать за правду.

Близнецы – отличные манипуляторы, способны обмануть кого угодно. Они могут заставить себя уважать даже врагов, если того пожелают.

Скорпион

Обман этого человека – самое настоящее искусство. Скорпион – особа невероятно внимательная. Он исследует мир и людей вокруг себя в мелочах, а потому, если ему потребуется солгать, он сделает это искусно, на ходу планируя каждый крошечный аспект лжи, дабы не выглядеть подозрительно.

Иногда кажется, что Скорпион может создать чуть ли не многомерную ложь, да еще и задним ходом придумать себе достойное алиби, если ситуация того требует. И он не проколется, поскольку сам верит в то, что придумал. И даже если однажды Скорпиона поймают на вранье, он при помощи своих навыков выйдет сухим из воды.

Водолей

Представители этого знака мастерски считывают людей с первого взгляда, и это делает их великолепными лжецами. Водолей может петь красивые песни одну за другой, дабы держать под контролем окружающих и подчинять их себе во имя личной выгоды.

Как правило, обман Водолея направлен на те сферы, в которых его оппонент наиболее уязвим. Он легко убедит вас ему доверять. Почему? Потому что каждым своим словом Водолей будет обволакивать ваш разум, втираться в доверие, создавать иллюзию спокойствия и безопасности. Вы будете им очарованы. До тех пор, пока Водолей не решит самостоятельно развеять свою же ложь.



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