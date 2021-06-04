В РФ открыт предзаказ на смартфоны ASUS ROG Phone 5

Как стало известно, российские пользователи уже могут оформлять предзаказы на новые смартфоны ASUS ROG Phone 5. Данная модель относится к классу игровых, уточняют эксперты. Напомним, что официальная презентация этих гаджетов состоялась еще в марте текущего года.

В РФ смартфон доступен в трех основных комплектациях, отличающихся между собой показателями оперативной и флеш-памяти. Можно заказать устройства с ОЗУ на 8, 12 или 16 Гб, а ПЗУ – на 128 и 256 Гб.

На ценниках мы увидим, таким образом, три числа: 72,99 тыс., 79,99 тыс. и 89,99 тыс. рублей. Впрочем, пока на территории РФ можно заказать только самую дорогу версию. Остальные производитель пообещал добавить в прайс-лист в ближайшее время.