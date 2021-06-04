 

Компания TSMC начала строительство нового завода по производству микросхем

04.06.2021, 6:02, Новости дня
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Тайваньский производитель полупроводниковой продукции TSMC официально сообщил о начале строительства нового завода микросхем в штате Аризона (США). По имеющейся информации, предприятие начнет выпуск продукции примерно через три года.

Также стало известно, что в основе будет лежать техпроцесс 5 нм. На сегодня такая продукция считается лучшей. Однако следует напомнить, что работы на строительной площадке только-только начались. Пока заработает конвейер, 5 нм уже явно не будет восприниматься как вершина технических достижений.

Также в компании сообщили об общей стоимости работ. Завод обойдется в 12 миллиардов американских долларов. Кстати, в ближайшее десятилетие TSMC обещает построить в США еще минимум пять таких же заводов.



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