Эксперт: Закон «О коренных народах Украины» раздувает вражду между людьми разных национальностей

Внесенный Владимиром Зеленским способствует атмосфере недовольства среди национальных меньшинств. Представителям разных народов, в том числе и русским, сохранить культурную самобытность на Украине становится нереально. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник, комментируя законопроект «О коренных народах Украины».

«Все три упомянутых в законе народа – крымские. Законопроект обещает выделить этим народам часть дохода от использования природных ресурсов в Крыму», – подчеркнул директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы превратить закон в новый инструмент давления на Россию. «Это попытка перетянуть на свою сторону представителей этих народов, живущих на полуострове – побудить их требовать от российских властей «большего», внушить им, что при украинском правлении им жилось бы богаче. В общем, Киев пытается таким образом спровоцировать политический кризис в Крыму», – считает Бортник.

Второй смысл документа – повысить лояльность действующих внутри самой Украины «эмигрантских» структур крымско-татарского народа, того же меджлиса, добавляет эксперт.

«Теперь структуры крымских татар, крымчаков и караимов смогут получить статус при органах власти, а вместе с тем – и государственное финансирование, – отметил Бортник. – В этом смысле законопроект направлен и на решение внутренних этнических проблем Украины. Ведь большинство крупных общин здесь недовольны нынешними законами. Крымским татарам давно была обещана культурная автономия, но вместо этого они получат вот такой усеченный формат».

Что касается русских, представителей других национальных меньшинств, то для них на Украине Зеленского становится нереально сохранить свою культурную самобытность, свои медиа и школы на родном языке, посетовал эксперт. «Это просто грубо противоречит концепции этнического государствостроения, которая сегодня доминирует в голове у части политических элит. Все меньшинства сегодня более-менее находятся в одном негативном положении», – резюмирует Бортник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских. В документе отдельно упомянуты коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (уроженка Украинской ССР) накануне назвала внесенный Зеленским законопроект проявлением «циничного неприкрытого нацизма».

Как пишет в четверг «Комсомольская правда», внесенный Зеленским законопроект устанавливает градацию по «сортам» для «меньшинств» Украины. «Права будут гарантированы лишь этносам, которые «сформировались на территории Украины, являются носителем самобытных языка и культуры и (…) не имеют собственного государственного образования за пределами Украины». […] Все, кому не повезло соответствовать критериям законопроекта, – русские (официально восемь миллионов человек, хотя на самом деле намного больше), евреи, болгары, румыны, армяне, белорусы, венгры, поляки – становятся «некоренными меньшинствами». Им остается выбор между ассимиляцией и эмиграцией», – отмечает издание.