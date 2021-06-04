 

Лукашенко заявил о готовности построить вторую АЭС

04.06.2021, 5:56, Новости дня
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С вводом в промышленную эксплуатацию Белорусской АЭС вся производимая электроэнергия будет востребована, при этом не исключается строительство второй АЭС, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, Литва «уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС, и Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили. Поэтому атомная энергия – это будущее. И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что нужно этим заниматься. Это перспектива, высокие технологии», – добавил глава государства.

Также Лукашенко отметил, что мощность белорусской энергосистемы превысила 10 тыс. МВт, при этом энергосистема генерирует около 4% валового внутреннего продукта страны. «Хозяйство огромное, особенно с вводом нового источника энергии – Белорусской атомной станции, – сказал он.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что общая готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 80%. 7 марта на втором блоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок.

13 января на 100% мощности вывели первый энергоблок Белорусской АЭС. Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС началась 22 декабря 2020 года. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.



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