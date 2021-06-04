Япония отказалась принять протест РФ из-за инцидента у Сахалина

Токио не принимает протест Москвы в связи с инцидентом с японским рыболовным судном «Эйхомару-172» у берегов острова Сахалин, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«Что касается протеста российской стороны, то мы его не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа», – приводит слова японского министра ТАСС.

Как утверждат Мотэги, Токио якобы располагает данными, что японское судно в момент задержания российскими пограничниками находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Накануне Токио заявил протест Москве в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны в Охотском море. Москва в свою очередь выразила решительный протест Токио из-за навала японской рыболовной шхуной «Эйхо-мару 172» на сторожевой катер российских пограничников в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин.