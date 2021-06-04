Мнение: О подготовке Путина к чему-то большему

Иногда не нужно обладать пророческим даром Нострадамуса или Ванги, чтобы увидеть, как готовится что-то нехорошее. Достаточно всего лишь проследить за сообщениями #СМИ, чтобы увидеть признаки такой подготовки. И даже примерно понять, куда ветер дует.

Что происходит в современной России? Какие #новости на самом деле важны?

Вот такая выстраивается подборка, пусть и не в хронологическом порядке:

– Минфин заявляет о полном обнулении доллара в составе международных резервов РФ;

– В профессиональной финансовой среде с новой силой развернулась дискуссия о последствиях отключения России от расчётной сети S.W.I.F.T. и возможных альтернативных вариантах для экономики и банковской системы – с упором на то, что это не смертельно;

– В правительстве говорят о «нахлобучивании» государства металлургами на 100 млрд руб. и требуют #деньги на бочку;

– Под тем или иным предлогом закрываются мало-мальски оппозиционные СМИ – VTimes, NewsRu.com и даже некоторые телеграм-каналы;

– Увеличиваются выплаты силовикам;

– Под давлением силовиков прекратили свою деятельность известные и крупные оппозиционные структуры – «Открытая Россия» Ходорковского и ФБК Навального, их лидеры попали под каток репрессий, либо укрылись за пределами страны (некоторые не успели);

– Госдума де-факто изолировала от легальной политической деятельности даже сочувствующих нынешней несистемной оппозиции.

То есть, #чтопроисходит?

Власть:

1. Консолидирует, реструктурирует и любой ценой, даже рэкетом, наполняет #резервы, пытаясь при этом минимизировать санкционные риски.

2. Заранее зачищает всех, кто способны транслировать альтернативную провластной точку зрения или потенциально способны организовать протесты.

3. Увеличивает плату за лояльность своих «защитников».

Организационно, это называется – полная #мобилизация. Этот способ бесполезен в долгосрочном плане, но позволяет иметь преимущество в краткосрочном. Обычно такой метод используется накануне или сразу после начала войны. Но сейчас официально #Россия ни с кем не воюет.

Так к чему же такому ускоренно готовится Владимир #Путин?

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