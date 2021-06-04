Разбор полета

Телевизионщики Беларуси и РФ дают солидарный ответ фейкам и спекуляциям.

Этот фильм-расследование канала ОНТ (Общенационального ТВ Беларуси) проанонсировала сама Скабеева в нашей (как считают сами ведущие) «любимой программе «60 минут». Такая реклама дорогого (и дорого) стоит. И как минимум свидетельствует о братских или корпоративных узах, связывающих ТВ РФ и Беларуси. «Осталось буквально несколько часов, и вы узнаете, кто на самом деле стоял за инцидентом с посадкой зарубежного авиалайнера в аэропорту Минска», — примерно так интриговала зрителей Скабеева, для затравки продемонстрировав билборды с надписью «Протасевич — убийца» на улицах Луганска и с удовлетворением сообщив, что блогера-террориста будут судить на Донбассе, где уже предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы ведения войны.

«Воздушная повестка дня, — по словам ведущей главной новостной программы канала Беларусь-1 «Панорама» Елены Насачевой, мастерски копирующей интонации Скабеевой, — как ни прискорбно, набила оскомину своей подноготной, но продолжает удерживать в заложниках политических амбиций простых пассажиров… Повод нашелся бы любой: не будь известного рейса с редактором деструктивного канала на борту, было бы что-то другое…».

«Набившая оскомину своей подноготной» история вынужденной посадки самолета в аэропорту Минска и стала темой фильма канала ОНТ «Рейс Ryanair Афины — Вильнюс: разбор полета». «Подноготная» строго соответствует официальной версии произошедшего, хотя в самом начале фильма и утверждается, что «журналисты ОНТ провели собственное расследование» и теперь «пришла пора дать ответ фейкам, а заодно вывести на чистую воду тех, кто спекулировал на ситуации и кормил доверчивых пользователей откровенным враньем».

В кадре то самое (давно опровергнутое) письмо ХАМАС, якобы поступившее на электронную почту минского аэропорта, с угрозой взорвать самолет над Вильнюсом. Получив его, диспетчер якобы сразу же доложил о нем командиру судна и из соображений безопасности рекомендовал приземлиться в Минске.

«Решение за пилотом — таковы правила, мы не имеем права его принуждать», — докладывают чиновники, а авторы фильма выводят на экран переписку командира авиалайнера с диспетчером минского аэропорта с четким указанием времени. Во столько-то поступило электронное письмо. Тогда-то диспетчер связался с пилотом. Через столько-то минут он принял решение садиться в аэропорту Минска, а мирный истребитель МИГ-29 был поднят исключительно для сопровождения самолета, а вовсе не для перехвата. Командующий ВВС республики на моделях самолетиков показывает, чем отличается сопровождение от перехвата. «Все проходит в штатном режиме».

А дальше… «все могло бы закончиться досмотром, если бы не один из пассажиров — Роман Протасевич. И пассажиры, и экипаж хорошо запомнили Протасевича. Когда объявили о посадке в Минске, он начал просто истерить… А беспокоиться Протасевичу было от чего — он политический активист, организатор массовых беспорядков, в Беларуси признан террористом из-за попытки кровавого мятежа».

Но самое главное — власти Беларуси знать не знали и ведать не ведали, что на борту ирландского самолета к ним доставили такой «подарок» вместе с «самой настоящей, что называется, боевой подругой». И вообще: «Беларуси это надо было?

Стоит Протасевич громкого скандала и санкций?» Не стоит, конечно, но раз уж залетела такая птица, грех было ее не изловить.

Меж тем возмущение в соцсетях в связи с задержанием оппозиционера поднялось, по словам авторов расследования, раньше, чем тот был опознан и задержан: «Вой подняли — еще часу не прошло… Это хорошо спланированная провокация» его партнеров и их кураторов на Западе для того, чтобы активизировать протесты. «Совсем скоро из Протасевича сделают политзаключенного, хотя на кадрах оперативной съемки он не жалуется, курит…»

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На этих кадрах Роман Протасевич действительно выглядит оживленным, если не излишне возбужденным. И действительно ни на что не жалуется, а, напротив, нахваливает макароны с мясом, которые он ел на ужин, при этом мяса было так много, что «все не влазит». Говорит, что о вылете из Афин в Вильнюс писал только в групповом чате, где есть и его недоброжелатели. Поэтому есть ощущение, что они его и подставили. Причина же разногласий якобы в том, что он выступал против возобновления уличной активности, тогда как Запад отступать не хочет — слишком большие деньги вложены в организацию протестных акций в Беларуси.

Чистосердечное признание как будто бы налицо. Вот террорист, вот его слова, вот даже шутки, которые никак не свидетельствуют, что признание выбито под пытками. А ссадина на лбу и толстый слой пудры на лице, которые разглядели особо впечатлительные зрители на кадрах первого допроса Протасевича, в этих кадрах оперативной съемки не видны, поскольку он снят в профиль и не крупным планом. Издали — просто огурчик. Эксперты ток-шоу «60 минут», комментируя эти кадры по горячим следам, веселятся: «На жертву жестокого прессинга кровавого режима он явно не похож».

«Расследование» канала ОНТ, как и официальную версию инцидента, также по пунктам опровергает Алексей Пивоваров в новостном выпуске ютуб-канала «Редакция». Как человек, близкий к авиации (он и сам пилот, и делал в свое время программу, посвященную авиации),

Пивоваров подтверждает: «Да, любое государство имеет право посадить любое судно, если имеются какие-то угрозы… Но в данном случае пилотов ввели в заблуждение, запутали и заманили в Минск..

Письмо с угрозами было отправлено на 24 минуты позже, чем диспетчеры сообщили пилоту о минировании (в фильме ОНТ утверждается противоположное. — И. П.). Пилоты растерялись и не понимали, чего от них хотят. Диспетчер для пилотов — главный человек на земле, которому они доверяют».

Пивоваров опровергает и «захватывающие подробности», которыми стала обрастать биография Протасевича в изложении пропагандистов, поющих с голоса спецслужб, и резюмирует: «В лице Протасевича у Лукашенко появился свой Навальный… Главный враг Лукашенко — медиа. Журналисты объявлены врагами даже не режима, а самого Лукашенко».

Еще жестче комментирует официальную версию происшествия с авиалайнером Ксения Собчак в новостях ютуб-канала «Осторожно: Собчак»: «Человек, придумавший письмо ХАМАС и бомбу на борту только для того, чтобы схватить Протасевича, явно не в себе». И приводит слова самого Лукашенко: «ХАМАС это был или нет — неважно». Лукашенко, по мнению Собчак, превратился из последнего диктатора Европы в абсолютного изгоя, с которым никто, кроме Путина, не желает иметь отношений».

На федеральных телеканалах РФ над Лукашенко тоже временами подтрунивают, но по-доброму. Протасевич же для них однозначный террорист и нацист, поэтому его надо отправить в Донецк или Луганск, где с ним разберутся по всей строгости местных законов, вплоть до смертной казни. Соловьев с компанией агрессивных экспертов откровенно радуется «возмездию убийце». Им смешно. Они и казнь, если до этого дойдет, в прямом эфире с удовольствием покажут. В назидание, так сказать.

Ирина Петровская

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