Пуговка из “Папиных дочек” объяснила, почему не общается со своими “сестрами” по ситкому

Российская актриса Екатерина Старшова получила известность после съемок в телевизионном сериале “Папины дочки”. Девушка сыграла роль младшей сестры Полины, больше известной как Пуговка. Но сейчас 19-летняя Екатерина не часто вспоминает время съемок и не общается с коллегами по сериалу.

Завершение карьеры

Полина активно ведет Instagram аккаунт, за которым следит сто тысяч человек. В своей последней публикации девушка рассказала о том, что уже давно выросла и не является той маленькой девочкой из юмористического сериала.

В своем блоге Старшова указала на то, что тот период ее жизни давно позади. А сама она не поддерживает связи с другими актерами не из-за каких-либо негативных воспоминаний, а лишь по той причине, что многие видят в ней ту маленькую девочку.

Даже сейчас ей часто приходят сообщения, где ее сравнивают с Пуговкой. Но сама Екатерина считает, что это была лишь ее роль и в ней от Пуговки ничего нет.

Стоит отметить, что девушка не собирается продолжать свою актерскую карьеру. С 2019 года она проходит обучение в МГУ на факультете фундаментальной медицины.

Ранее Екатерина призналась, что карьеру пришлось бросить именно из-за того, что ей не поступало новых предложений и даже режиссеры видели в ней маленькую девочку.