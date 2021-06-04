 

В Европе представят смартфон Realme GT на базе Snapdragon 888

04.06.2021, 5:04, Новости дня
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Новая модель Realme GT была представлена в Китае почти три месяца назад. Наконец-то производители решили вывести этот мобильный гаджет и на европейский рынок. В данном случае, устройство получит платформу Snapdragon 888.

К грядущей презентации сообщили инсайдерские источники. Они же назвали цены – 400 и 450 евро в зависимости от комплектации. В первом случае смартфон выйдет с объемом оперативной памяти 8 Гб и 128 Гб основной. Во втором случае соотношение этих показателей будет 12/256 Гб.

Кроме того, смартфоны получат экраны размером 6,43 дюйма. Разрешение картинки на них – 2400 на 1080 пикселей, а частота смены кадров – 120 Гц. Гаджет получит быструю зарядку мощностью 65 Вт к аккумулятору на 4500 мАч.



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