Разработчик рассказал об операционной системе HarmonyOS 2.0

Наконец-то вышла в свет публичная версия новой операционной системы HarmonyOS 2.0, о которой давно говорили к компании Huawei. О том, почему китайский производитель электроники взялся за создание собственной операционной системы, известно уже давно. Виновны во всем американские санкции, отрезавшие Huawei от западных разработок. Зато мало было информации о реальных возможностях самой ОС.

Они же, между прочим, не так плохи, как иногда пытаются представить конкуренты. HarmonyOS 2.0 обеспечивает быструю и надежную работу умных гаджетов и позволяет экономить ресурсы.

Но это, разумеется, еще не все. Основным преимуществом применения данной операционки является то, что с ее помощью легко связать самые разнообразные устройства. Не только смартфоны и умные часы, но даже микроволновку и бытовую смарттехнику.