 

Разработчик рассказал об операционной системе HarmonyOS 2.0

04.06.2021, 5:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наконец-то вышла в свет публичная версия новой операционной системы HarmonyOS 2.0, о которой давно говорили к компании Huawei. О том, почему китайский производитель электроники взялся за создание собственной операционной системы, известно уже давно. Виновны во всем американские санкции, отрезавшие Huawei от западных разработок. Зато мало было информации о реальных возможностях самой ОС.

Они же, между прочим, не так плохи, как иногда пытаются представить конкуренты. HarmonyOS 2.0 обеспечивает быструю и надежную работу умных гаджетов и позволяет экономить ресурсы.

 Но это, разумеется, еще не все. Основным преимуществом применения данной операционки является то, что с ее помощью легко связать самые разнообразные устройства. Не только смартфоны и умные часы, но даже микроволновку и бытовую смарттехнику.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / В Китае начались продажи электрического седана Xpeng P7

29.11 / Врач назвал особенности повторного заболевания коронавирусом

16.03 / Photoshop открывает возможность в 4 раза улучшить качество фотографий

05.08 / Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

05.03 / Евродепутаты стали опекунами девяти политзаключенных в Белоруссии

05.07 / Киев и восемь областей не могут смягчать карантин – Минздрав

27.11 / Авиаэксперт призвал наказать пилотов за полет по фаллической траектории в поддержку Дзюбы

30.03 / В Евросоюзе предупредили о сближении России и Китая для противостояния Западу

09.01 / Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби

17.09 / Новый кроссовер Toyota Urban Cruise выйдет 23 сентября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика